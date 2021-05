Calcio: Bergamo, 'gol Turone? in altri tempi certe situazioni si vivevano meglio'

10 maggio 2021 a

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Pur essendo un episodio decisivo per lo scudetto ricordo che le polemiche tra l'allora presidente della Roma Dino Viola e l'ambiente furono molto pacate, a quei tempi certe situazioni di vivevano in maniera differente, oggi sono più amplificate". Lo ha detto Paolo Bergamo, l'arbitro che 40 anni fa, annullò il famoso 'gol di Turone', in un Juventus-Roma decisivo per la corsa allo scudetto all'Adnkronos. "Un ricordo lontano che ancora oggi fa parlare -ha proseguito Bergamo-. Voglio ricordare però che nel 2013 Carlo Sassi, autore della moviola, disse che il gol era da annullare e che il filmato era stato manomesso. Io comunque in campo non ho avuto nessun dubbio perché una volta che l'assistente mi ha segnalato il fuorigioco sono dovuto intervenire", ha concluso.