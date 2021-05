Csm: Riesame Roma respinge ricorso Contrafatto

10 maggio 2021 a

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - Il Tribunale del Riesame di Roma ha respinto il ricorso presentato dalla difesa di Marcella Contrafatto, ex impiegata al Csm, sul materiale sequestrato nel corso delle perquisizioni disposte dai pm della Procura capitolina.

La donna, ora sospesa dalle funzioni, è indagata per calunnia dai pm capitolini nell'ambito dell'inchiesta sulla diffusione di verbali secretati degli interrogatori resi da Piero Amara, ex legale esterno dell'Eni già coinvolto in diverse indagini, ai magistrati milanesi e arrivati nei mesi scorsi ad alcune testate giornalistiche.