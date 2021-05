Lombardia: intesa con ufficio scolastico, più semplice e veloce diventare Oss (2)

10 maggio 2021 a

(Adnkronos) - Il protocollo, tramite la possibilità di ottenere il riconoscimento dei crediti, consentirà loro l'accesso anticipato o diretto all'esame abilitante, nonché un ingresso decisamente più rapido nel mondo del lavoro. Di questa misura beneficeranno non solo i ragazzi che vorranno accedere alle attività formative, ma anche l'intera comunità.

"Se da un lato l'abilitazione alla professione di operatore socio-sanitario rappresenta una importante opportunità per l'accesso al mercato del lavoro -sottolinea la vicepresidente Moratti- dall'altro si tratta di uno strumento fondamentale per soddisfare la domanda crescente di operatori da parte di aziende sanitarie e residenze per anziani messe in difficoltà dalla emergenza sanitaria".

"Il nostro impegno -aggiunge l'assessore Fabrizio Sala- è da sempre orientato a ridurre il tempo tra la fine del percorso formativo e l'inizio di una attività lavorativa, preferibilmente collegata agli studi conclusi. Il rapporto diretto con l'Usr per la Lombardia e la proficua collaborazione già avviata in altri numerosi ambiti -conclude- si arricchisce di un nuovo prezioso e importante elemento di condivisione utile ai nostri giovani e orientato a facilitare l'individuazione di nuove occasioni di occupabilità".