Lombardia: intesa con ufficio scolastico, più semplice e veloce diventare Oss

Milano, 10 mag. (Adnkronos) - I giovani neodiplomati che hanno concluso il corso di formazione regionale abilitante alla professione di Operatore socio-sanitario (Oss) non dovranno più proseguire con ulteriori mille ore di didattica, ma basteranno 300 ore di formazione integrativa. Inoltre, per coloro in possesso dei requisiti necessari sarà possibile l'accesso diretto all'esame abilitante alla professione di Oss. Lo prevede la delibera approvata dalla Giunta regionale della Lombardia su proposta dell'assessore alla Formazione e Lavoro Melania Rizzoli, di concerto con la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti e con l'assessore con delega all'Istruzione Fabrizio Sala.

Il provvedimento autorizza a siglare il protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. La firma è prevista nei prossimi giorni: "E' una novità necessaria quella introdotta oggi -dichiara l'assessore Rizzoli- in quanto consente ai nostri giovani il riconoscimento dei crediti per l'accesso al corso di formazione regionale abilitante alla professione di Operatore socio-sanitario (Oss). Ai ragazzi diplomati nei percorsi di tecnico dei servizi socio-sanitari e servizi per la sanità e l'assistenza sociale -prosegue- viene garantita una veloce transizione dalla formazione al lavoro: una vera conquista e una reale risposta alle esigenze dei nostri territori in questo particolare momento storico".

La misura si rivolge nello specifico a studenti e studentesse in possesso del diploma 'tecnico dei servizi socio-sanitari' o 'servizi per la sanità e l'assistenza sociale' che hanno già acquisito, in tutto o in parte, le competenze maturabili durante il corso per l'accesso alla professione di Oss.