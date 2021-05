Scuola: Bussetti, 'in fondi Pon discriminanti verso paritarie limitanti loro competività'**

10 maggio 2021 a

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "I fondi Pon non mettono tutte le scuole sulla stessa linea di partenza ed in particolare nei confronti delle paritarie ci sono delle discriminanti rispetto alle statali che potrebbero precludere la loro partecipazione al bando". Ne parla con l'Adnkronos l'ex ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, che commenta: "Chiaramente saranno fatte delle scelte in base alle domande pervenute, ma purtroppo ci sono degli indicatori che limitano la competività delle scuole non statali. Vedremo quale sarà l'esito finale".