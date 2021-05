Frigomeccanica presenta Harris, il nuovo arredo bar in stile decò

10 maggio 2021 a

(Milano, 10 maggio 2021) - Milano, 10 maggio 2021 - Frigomeccanica, azienda leader nella produzione di arredi professionali e refrigerazione commerciale per i settori HO.RE.CA. e food, ha presentato la sua nuova linea di arredi bar Harris.

HARRIS, L'ARREDO BAR IN STILE DECO'

Harris è una linea di arredo bar che coniuga gusto classico al design moderno, regalando uno stile di tendenza. In catalogo sono disponibili molte versioni con alcune variazioni di natura estetica. Di base sono tutte accomunate da una maniacale cura dei dettagli e ampia scelta di finiture e colorazioni.

La massima eleganza è assicurata dalla linea Harris Classic capace di donare al locale uno charme che riporta a epoche ormai lontane. Pannelli rivestiti in legno, ampie vetrine in vetro fumè per esporre dolci a altre delizie, piani di servizio in marmo con bracci in ottone e alzate con ripiani color oro trasformano il bar in un luogo senza tempo.

Non è certo all'insegna della sobrietà la versione Harris Luxury che sfoggia panelli laminati con effetto marmo statuario e finitura completamente in ottone. Anche Harris Black non è da meno sfruttando il contrasto cromatico tra verniciatura in nero opaco del rivestimento frontale, con profili delle mensole e zoccolo a filo pavimento color oro.

In perfetto stile decò è l'omonima versione che abbina pannelli verniciati di verde con bancalina in marmo statuario e zoccolo con illuminazione LED integrata. Harris Miami Black e Miami Gold rappresentano il perfetto connubio tra stile classico e moderno. In questo caso predominano le tonalità scure per staccarsi dal bianco del marmo, mentre l'utilizzo di piani di servizio in vetro lasciano a vista il banco di lavoro per mostrare il barman in azione durante la preparazione dei cocktail.

Harris Brunch offre invece uno stile più contemporaneo e urbano, combinando con sapienza la texture in legno dei pannelli frontali con bancalina in marmo o in alternativa particolari effetti pietra nuvola, zebra e cemento. Un arredamento ideale per creare un locale di tendenza accogliente e funzionale per servire pranzi e aperitivi.

Harris White, come si intuisce dal nome, punta sulla colorazione bianca dei pannelli frontali per donare all'ambiente maggior luminosità. Il piano di servizio con effetto pietra nuvola si combina alla perfezione con i profili neri dei ripiani di bicchieri e bottiglie, sempre accuratamente illuminati.

FRIGOCONNECT: TECNOLOGIA 4.0

FRIGOCONNECT è l'innovativo sistema di Cloud, monitoraggio, assistenza a distanza e registrazione dati di Frigomeccanica applicabile a tutti i prodotti refrigerati. Consente il monitoraggio a distanza del funzionamento macchina, consente di variare i parametri di set macchina, di registrare e immagazzinare i dati in un Cloud.

Il sistema funziona su Computer con connessione Wi-Fi, bluetooth, 4G con sim , inoltre in una delle 2 varianti è disponibile un'APP di gestione per dispositivi mobili quali telefonini e tablet.

Tra i vantaggi di FRIGOCONNECT la possibilità di diagnosi e risoluzione dei problemi a distanza. Assistenza da parte della casa madre con verifica e modifica di parametri di funzionamento. Notifiche di allarme in caso di malfunzionamento. Disponibilità dei dati di HACCP e di funzionamento in formato Excel per gli ultimi 5 anni.

IL GRUPPO FRIGOMECCANICA

Il gruppo Frigomeccanica, realtà completamente italiana, è presente sul mercato con i marchi Frigomeccanica, Stiltek, Officine 900 e Frimar. Gli stabilimenti di produzione sono dislocati nel centro italia, in provincia di Teramo, esattamente in prossimità dello snodo autostradale A14 – A24.

Occupa 150 dipendenti su una superficie coperta di oltre 40.000 mq. La produzione, supportata da attrezzature e macchine ultramoderne, comprende arredamenti bar, vetrine per gelateria, pasticceria, alimentari, gastronomia, arredi per panetteria e pubblici esercizi in genere.

In 40 anni di attività, punto di forza dell'azienda è sempre stata la continua ricerca tecnologica ed estetica. Frigomeccanica con i suoi marchi è azienda leader del settore ed è sinonimo di qualità, competitività e serietà sul mercato nazionale ed internazionale.

La filosofia ispiratrice di ogni linea di prodotti d'arredo e refrigerazione di Frigomeccanica si basa su tre componenti fondamentali: modularità, efficienza tecnica, design.

Gli arredamenti bar, le vetrine frigorifere per l'esposizione e la vendita di generi alimentari, le vetrine per i negozi di pasticceria e di panetteria sono tutti modulari e componibili.

Per ciascuna di dette linee di prodotto, la modulistica è tanto ampia e versatile che consente di arredare ogni tipo di ambiente, e di soddisfare le più varie esigenze.

