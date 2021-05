Como: non rispetta norme anti-Covid, ristorante chiuso per tre giorni

10 maggio 2021 a

Milano, 10 mag.(Adnkronos) - Weekend di controlli alle attività di ristorazione del territorio provinciale di Como da parte del personale della divisione amministrativa e sociale della questura. Su un totale di sei esercizi controllati, fra ristoranti ed agriturismi nei comuni di Grandola ed Uniti e Rovello Porro, si è avuto modo di constatare il generale rispetto delle regole dei protocolli condivisi con le principali associazioni di categoria.

Unica eccezione un ristorante di Rovello Porro, dove i clienti erano stati sistemati in una tensostruttura chiusa e, in alcuni tavoli, erano sedute più di quattro persone non conviventi. Nel locale, inoltre, mancava il cartello all'ingresso, indicante il numero massimo di persone ammesse. Alcuni dipendenti sono stati trovati senza mascherine. Tutto ciò ha portato gli agenti alla contestazione di una sanzione amministrativa e alla chiusura provvisoria dell'esercizio per un periodo di tre giorni.