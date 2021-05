Milano: Albertini, 'ripensarci? Molto difficile, so che si discute**

10 maggio 2021 a

Milano, 10 mag. (Adnkronos) - Gabriele Albertini non è molto propenso all'idea di ripensarci, nel caso in cui dal centrodestra gli chiedessero ufficialmente di tornare disponibile a fare il candidato sindaco per Milano. “Se il mio omonimo Arcangelo Gabriele mi apparisse in sogno e mi dicesse di candidarmi per il bene di Milano, chissà magari mia moglie Giovanna si convincerebbe e io con lei, ma in assenza di questo intervento soprannaturale onestamente credo sia molto difficile un ripensamento", spiega lui a Telelombardia.

Ad ogni modo, aggiunge, "adesso so che i tre re magi Salvini, Berlusconi e Meloni stanno discutendo tra di loro. So che Berlusconi vorrebbe una persona più malleabile rispetto al tetragono Albertini".