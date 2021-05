Calcio: tris al Pescara e la Salernitana torna in Serie A

10 maggio 2021 a

a

a

Pescara, 10 mag. - (Adnkronos) - Per la terza volta nella sua storia la Salernitana torna in Serie A. La squadra di Castori conquista la matematica certezza della promozione grazie al successo per 3-0 in trasferta sul già retrocesso Pescara nell'ultima giornata del campionato di Serie B. A decidere la sfida dell'Adriatico le reti nel secondo tempo di André Anderson al 22', Tiago Casasola al 27' e Gennaro Tutino al 36'. In classifica i campani chiudono al secondo posto con 69 punti, 4 in meno dell'Empoli. Costrette ai playoff Monza e Lecce.