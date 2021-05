Superlega: Colombo, 'il progetto così come lo conosciamo è morto'

10 maggio 2021 a

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "La Superlega così come la conosciamo è morta, ma quello che è successo non cambia la posizione dei grandi club europei". Queste le parole di Alberto Colombo, Vice segretario generale dell'European Leagues, nel suo intervento a 'La Politica nel Pallone', su Gr Parlamento. "Erano ormai più di 20 anni che vivevamo la minaccia costante di questa Superlega veniva utilizzata dai grandi club per aumentare i ricavi e ottenere agevolazioni - ha proseguito Colombo -. Ma il timing con il quale è finita non mi stupisce perché tutto questo tempo ci ha dato la possibilità di prepararci ad affrontarla al meglio. I tifosi sono stati determinanti". Colombo ha però espresso gratitudine nei confronti della Superlega, perché, "ci ha dato l'opportunità di aprire un dialogo con tutte le istituzioni per creare una nuova governance".