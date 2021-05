Lombardia: Rolfi, 'Regione ha nominato tre componenti del consiglio direttivo Ascovilo'

10 maggio 2021 a

a

a

Milano, 10 mag. (Adnkronos) - La Regione Lombardia ha deliberato la nomina di tre componenti del consiglio direttivo dell'Associazione consorzi tutela vini lombardi a Doc, Docg e Igt (Ascovilo). Saranno Simone Nera (Valtellina), Marco Maggi (Oltrepò Pavese) e Davide Lazzari (Montenetto).

"Buon lavoro a tutto il consiglio direttivo e ai nuovi componenti, rappresentanti di tre territori importanti. La Lombardia -ha dichiarato Fabio Rolfi, assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi- è terra di grandi vini e vogliamo che sia protagonista nella fase del rilancio economico. Vogliamo collaborare in maniera sempre più stretta e concreta con Ascovilo e con la nuova presidente Giovanna Prandini, nell'ottica di porre il vino al centro della valorizzazione dei territori. La Regione Lombardia sarà sempre a disposizione per azioni di tutela dei produttori vitivinicoli e per mettere in campo interventi di promozione".

"Al momento -ha ricordato l'assessore- è aperto il bando #iobevolombardo con il quale mettiamo a disposizione dei ristoratori 2,6 milioni di euro per acquistare vini lombardi di qualità. La produzione nel 2020 ha fatto segnare un +20% nella nostra regione, ma le limitazioni legate alla pandemia stanno influendo in maniera negativa sulle vendite, in particolar modo sull'esportazione. Per questo è necessaria una collaborazione tra enti istituzionali, consorzi e associazioni. Il vino lombardo nel 2019 aveva fatto registrare un export da record con 284 milioni di euro. Servono azioni efficaci -ha concluso l'assessore Rolfi- per tornare a livelli pre pandemia e penetrare nuovi mercati internazionali".