Violenza donne: Bonetti, 'con Cartabia costruiremo sinergie tra processo penale e civile'

10 maggio 2021 a

a

a

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - Sul fronte giustizia, "noi siamo impegnati nella stesura di un nuovo piano nazionale", per "rendere maggiormente coerente e costruire sinergie strutturali tra il processo penale e civile". "Io credo che su questi temi, come sul gratuito patrocinio, ci siano azioni da fare di cui desidero parlare con la ministra Cartabia". Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti intervenendo all'incontro 'Il ruolo dell'Università nel contrasto alla violenza di genere', organizzato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere, in collaborazione con la Rete UN.I.RE.