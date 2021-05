Clima: ripresa verde post Covid, Sala e 18 sindaci del mondo vedono Kerry

10 maggio 2021 a

Milano, 10 mag. (Adnkronos) - Oggi un gruppo di 19 sindaci delle maggiori città appartenenti a 13 Paesi del mondo, tra cui il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha incontrato l'inviato speciale per il Clima del presidente degli Stati Uniti, John Kerry. L'incontro virtuale, organizzato dal network C40 Cities, ha offerto l'opportunità ai sindaci di discutere con Kerry di iniziative di collaborazione sul clima e di mantenere alta l'attenzione attorno a un rinnovato senso di collaborazione internazionale sul clima. La discussione, guidata dal sindaco di Los Angeles e presidente C40 Eric Garcetti, ha riguardato la leadership delle città che stanno già attuando un'azione climatica in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi.

A un anno dall'istituzione della "C40 Global Mayors Covid-19 Recovery Task Force", la Task force dei sindaci globali per la ripresa dal Covid-19, i leader delle città hanno accolto con favore gli sforzi dell'amministrazione Biden per sostenere e investire in una ripresa verde negli Stati Uniti d'America. Il sindaco di Milano e presidente della Task Force ha spinto i suoi colleghi a chiedere ai governi di tutto il mondo di collaborare con le città per garantire una ripresa verde e giusta dalla crisi Covid-19.

“La crisi climatica richiede leadership e i sindaci del mondo la stanno fornendo assumendo impegni e azioni coraggiose e ambiziose, per perseguire una ripresa verde e giusta – ha detto Kerry -. Lavoreremo con loro, come parte di un movimento globale per combattere il cambiamento climatico e costruire un futuro migliore, più verde e più equo”. Per Garcetti. con l'amministrazione Biden, che ripristina la leadership dell'America sul clima in tutto il mondo, "collaborazioni come quella tra i Sindaci C40 e il Segretario Kerry sono fondamentali per far avanzare la nostra visione collettiva per una ripresa dalla pandemia equa e a basse emissioni di carbonio”.