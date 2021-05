Roma: clausole, impegni e contributo, così si voterà alle primarie del centrosinistra** (2)

10 maggio 2021 a

(Adnkronos) - (Adnkronos) - La novità, appunto, è il voto via web, assicurato dalla piattaforma 'Partecipa' messa a punto dal Pd. Ci si dovrà accreditare entro cinque giorni dal voto e si dovrà versare, cliccando sull'apposita finestra, il contributo di almeno 2 euro. Nel regolamento si prevede, tra l'altro, anche la ripartizione delle risorse incassate ai gazebo. Il grosso, un 40% rispettivamente, andrà alle iniziative di coalizione per la campagna elettorale del candidato e a quelle delle singole forze secondo la loro grandezza elettorale.

L'biettivo della coalizione di centrosinistra (Partito democratico, Articolo 1, Sinistra italiana, Verdi - Europa verde, Partito socialista, Radicali Roma, Demos, Sinistra per Roma, Liberare Roma, Pop, Green Italia, PrI, Volt, E' Viva, Possibile, Tutti per Roma. Roma per tutti, Roma puoi dirlo forte, Rete civica, Italia bene comune, Partito animalista) è il programma per la città, un documento attualmente condensato in 38 pagine (6 i capitoli) che spazia dal turismo alla mobilità, dalla sostenibilità ai trasporti, dal digitale alla vita sociale per disegnare il futuro della Capitale.