Calcio: Lega Pro, 2° turno playoff posticipato al 19 maggio (2)

(Adnkronos) - Durante il Consiglio Direttivo, Ghirelli è tornato anche sulla Coppa Italia. “Abbiamo appreso le decisioni dell'Assemblea della Lega Serie A da un freddo comunicato stampa. Non condivido questa modalità di comunicazione, a strappo, io privilegio piuttosto una logica di sistema che in questo caso è del tutto venuta a mancare. Chiederemo di aprire un tavolo di discussione”. A tal fine, con l'obiettivo di approfondire la questione in una logica di dialogo e di proattività, è stata costituita una Commissione composta dal Vice Presidente Marcel Vulpis, dalla componente del Consiglio Direttivo Alessandra Bianchi, e dal Consigliere Federale Alessandro Marino.