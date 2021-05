Calcio: Maria Marotta, 'emozione al primo fischio poi ho arbitrato con determinazione'

10 maggio 2021 a

Roma, 10 mag. - (Adnkronos) - "Emozione al primo fischio poi ho arbitrato con determinazione, impegno e la solita passione di ogni domenica. "Ho apprezzato tantissimo l'accoglienza e tutto quello che sia il mister che la dirigenza mi ha riservato. E' stata una giornata che non dimenticherò mai". Così Maria Marotta, che oggi è diventata la prima donna a dirigere un match di Serie B, in occasione della partita Reggina-Frosinone, vinta 4-0 dai ciociari. "Dove voglio arrivare? Non mi pongo obiettivi. Spero di fare bene ogni domenica e non commettere errori, per me, le mie colleghe e tutto il movimento femminile. Dedico questa giorno alla mia famiglia", aggiunge la 37enne campana ai microfoni della Tgr della Calabria.