Partiti: sondaggio Swg-TgLa7, M5S in calo tutti gli altri in crescita, Lega sempre prima

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - Nel giro di una settimana il Movimento 5 stelle perde lo 0,8 per cento, passando dal 17,8 al 17, mentre tutti gli altri partiti sono in crescita. Lo rileva il sondaggio Swg per il Tg La7. La Lega si conferma primo partito con il 21,3, guadagnando lo 0,4. Segue il Pd con il 19,5, più 0,5. Quindi Fratelli d'Italia, che passa dal 18,7 al 19,1, guadagnando 0,4. Dopo M5S, Forza Italia è al 6,7 (più 0,1), quindi Azione e Sinistra italiana, rispettivamente con 3,7 e 3,5, più 0,2 e 0,1.