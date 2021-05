Cinema: la Nbc non trasmetterà i Golden Globe del 2022**

10 maggio 2021 a

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - Con una mossa a sorpresa, la Nbc ha annunciato che non trasmetterà i Golden Globe il prossimo anno. Lo riporta il sito specializzato The Hollywood Reporter. Secondo quanto riporta il sito, la rete ha rilasciato lunedì la seguente dichiarazione: "Continuiamo a credere che l'Hfpa (l'Hollywood Foreign Press Association, ndr) sia impegnata in una riforma significativa. Tuttavia, un cambiamento di questa portata richiede tempo e lavoro e riteniamo fortemente che l'Hfpa abbia bisogno di tempo per farlo bene. Pertanto, la Nbc non trasmetterà i Golden Globe del 2022".

"Immaginando che l'organizzazione porterà a termine i suoi piani, speriamo di essere in grado di mandare in onda lo spettacolo nel gennaio 2023", ha proseguito l'emittente. La decisione segue mesi di critiche alla Hollywood Foreign Press Association per la sua mancanza di diversità tra i suoi membri e per errori etici. La mossa arriva nonostante l'Hfpa abbia annunciato una serie di potenziali riforme la scorsa settimana.