Migranti: Amendola, 'a Consiglio Affari generali ribadita necessità iniziativa Ue'

10 maggio 2021 a

a

a

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - “Non era affatto scontato tornare a riunirsi a Bruxelles dopo tanto tempo. In vista del Consiglio Affari generali di domani, ho ribadito l'impegno italiano sui dossier di principale attualità europea nei colloqui con il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, con il commissario al Bilancio e amministrazione Johannes Hahn, il commissario al Mercato interno Thierry Breton e con il segretario generale della Commissione europea Ilze Juhansone. Con il segretario generale ho sottolineato l'importanza di una risposta europea agli sbarchi di questi giorni, a seguito delle iniziative della ministra Lamorgese e della Commissaria Johansson. Tra i temi trattati, l'impegno europeo per il contrasto al Covid-19, la Conferenza sul Futuro dell'Europa e le sfide del Pnrr per la ripresa europea”. Così il sottosegretario agli Affari europei Enzo Amendola a Bruxelles per il Consiglio Affari generali.