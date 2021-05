Mo: Cirielli, 'cessi escalation violenza, Ue intervenga per favorire dialogo'

10 maggio 2021 a

a

a

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "L'escalation di violenza che si sta verificando tra israeliani e palestinesi, a Gerusalemme, per mano di violenti facinorosi istigati dall'organizzazione terroristica di Hamas deve cessare subito”. Lo afferma Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli d'Italia e componente della commissione Esteri.

“Ciò che sta avvenendo -aggiunge- non è affatto una lotta per la libertà di culto, ma un attacco terroristico vero e proprio contro gli ebrei e la libertà di culto. E' necessario, quindi, un intervento immediato da parte dell'Unione europea affinchè i violenti vengano disarmati e prevalga il dialogo tra le parti coinvolte. Non si può più aspettare”.