International Game Technology PLC (IGT) annuncia il completamento dell'operazione di vendita dell'attività di gioco B2C italiana

LONDRA, 11 Maggio 2021 /PRNewswire/ -- International Game Technology PLC (NYSE: IGT) ("IGT") ha annunciato che il 10 maggio 2021 la sua controllata, IGT Lottery S.p.A. (ex Lottomatica Holding S.r.l. ) (il " Venditore"), ha completato le operazioni di vendita del 100% del capitale sociale di Lottomatica Videolot Rete S.p.A. e Lottomatica Scommesse S.r.l., società del gruppo IGT e alla guida del settore italiano B2C delle gaming machine, delle scommesse sportive e delle attività di gioco digitale (le "Controllate"), a Gamenet S.p.A., un'affiliata del fondo Apollo Global Management Inc. (insieme alle sue controllate: "Apollo") (NYSE: APO), società statunitense leader nella gestione di investimenti alternativi.

Il valore della cessione è di 950 milioni di euro (di cui 725 milioni di euro pagati al closing, 100 milioni di euro il 31 dicembre 2021 e i restanti 125 milioni di euro il 30 settembre 2022). IGT utilizzerà i proventi netti ricevuti al momento dell'operazione di closing di circa 94 milioni di Euro (la liquidità aggregata delle Controllate) principalmente per ridurre il suo debito.

Credit Suisse International ha agito come principale consulente finanziario di IGT; UBS ha agito in qualità di consulente finanziario e opinion advisor di IGT e del suo Consiglio di Amministrazione e White & Case e NCTM sono stati consulenti di IGT. Barclays Bank Ireland Plc., Mediobanca, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP e gli uffici italiani di Cleary Gottlieb e Latham & Watkins LLP, sono stati consulenti dell'acquirente.

Informazioni su IGTIGT (NYSE: IGT) è leader a livello mondiale nel settore del gioco regolamentato. Offriamo esperienze di gioco coinvolgenti e sostenibili per i giocatori attraverso tutti i canali di vendita e i segmenti regolamentati, dalle gaming machine alle lotterie, dalle scommesse online al gioco digitale. Facendo leva su un'ampia gamma di contenuti coinvolgenti, un sostanziale investimento in innovazione, gli insight dei giocatori, l'expertise nella produzione e una tecnologia all'avanguardia, le nostre soluzioni offrono un'impareggiabile esperienza di gioco che intrattiene i giocatori e guida la nostra crescita. Abbiamo una stabile presenza a livello locale, e relazioni con i governi e le istituzioni in più di 100 paesi in tutto il mondo, dove creiamo valore grazie ai più elevati standard in termini di servizio, integrità e responsabilità. IGT conta circa 11000 dipendenti. Per maggiori informazioni www.IGT.com

