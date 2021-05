Appian presenta l'ultima versione della Piattaforma di Automazione Low-code Appian

11 maggio 2021 a

Il low-code con l'automazione completa fornisce un valore commerciale più rapido e d'impatto

MILANO, 11 maggio 2021 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ: APPN) presenta oggi l'ultima versione della Piattaforma di Automazione Low-Code Appian. La nuova release espande i confini del settore low-code con l'introduzione di dati low-code, un nuovo approccio code-free per unificare i dati aziendali. L'ultima versione di Appian comprende anche una elaborazione intelligente dei documenti (IDP) potenziata e basata sull'IA, una nuova guida alla progettazione, nuove funzionalità per la collaborazione degli sviluppatori e un miglioramento delle capabilities DevSecOps.

Appian offre un'automazione completa, in grado di coordinare persone, sistemi esistenti, dati, bot e IA in un unico workflow. L'automazione completa alimenta i flussi di lavoro a livello aziendale per ottenere risultati di business concreti.

Matt Richard, CIO di Laborers International Union of North America (LiUNA), un sindacato che conta 500.000 lavoratori nei campi dell'edilizia, delle poste e in altri settori, ha dichiarato: "Appian elimina la complessità di lavorare con le tecnologie di automazione più avanzate, così ci possiamo concentrare sul fornire ai nostri membri la migliore esperienza possibile. Siamo stati in grado di costruire il nostro primo processo Appian RPA [Robotic Process Automation] in soli quattro giorni, integrato con i nostri processi svolti dalle persone e Appian IA. La semplificazione della progettazione dei dati avrà un enorme impatto per noi, quindi non vedo l'ora che arrivi la nuova release con dati low-code".

I nuovi aggiornamenti della piattaforma supportano Appian Guarantee, che mira a fornire il primo progetto live di un cliente in sole otto settimane con una tariffa fissa per i servizi. Le nuove funzionalità includono:

L'ultima versione della Piattaforma di Automazione Low-code Appian sarà disponibile a partire da giugno 2021. Per una prova gratuita delle piattaforma visita www.appian.com/platform/free-trial/.

Appian aiuta le organizzazioni a costruire applicazioni e workflow rapidamente, con una piattaforma di automazione low-code. Combinando persone, tecnologie e dati in un unico flusso di lavoro, Appian può aiutare le aziende a massimizzare le risorse e migliorare i risultati di business. Molte delle più grandi organizzazioni al mondo utilizzano le applicazioni Appian per migliorare l'esperienza del cliente, raggiungere l'eccellenza operativa e semplificare la gestione del rischio globale e la compliance. Per ulteriori informazioni, visita il sito appian.it

