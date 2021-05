Snaitech assume il controllo di Happybet

11 maggio 2021 a

(Milano 11 maggio 2021) - L'integrazione di HAPPYBET, con i suoi 200 punti e 19 milioni di euro di ricavi, permetterà a Snaitech di mettere a frutto la propria esperienza e competenza per crescere in Germania e Austria.

Milano, 11 maggio 2021 – Snaitech, uno dei principali concessionari di gioco legale in Italia, assume il controllo di HAPPYBET, operatore betting con ricavi pari a circa 19 milioni di euro, più di 100 dipendenti e circa 200 punti vendita tra Austria e Germania. L'integrazione sarà completata nei prossimi mesi.

“L'integrazione di HAPPYBET, una delle prime società a ricevere una licenza per le scommesse sportive a livello nazionale in Germania, che continuerà ad operare con il proprio marchio, ci rende molto felici ed orgogliosi – ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore delegato di Snaitech – Snaitech ha accumulato enormi competenze e conquistato una solida posizione di mercato in Italia, uno dei mercati certamente più sfidanti a livello internazionale, ora vogliamo mettere a frutto questa esperienza anche in Germania e Austria. L'integrazione della nostra expertise e il nostro know-how con quelli di HAPPYBET ci metterà nella condizione ideale per cogliere nuove opportunità di crescita”.

Il marchio HAPPYBET è riconosciuto in Germania e Austria come sinonimo di affidabilità, competenza e divertimento nelle scommesse sportive. Nel 2017 la società è entrata a far parte del Gruppo Playtech, operatore leader nel gaming presente in 24 diversi paesi che, dal 2018, controlla anche Snaitech. Playtech ha deciso di affidare il brand HAPPYBET a Snaitech, che negli ultimi anni ha dimostrato un'eccezionale capacità di sviluppo del business ed una solida esperienza nei mercati regolamentati.

Con oltre 520 milioni di euro di ricavi nel 2020 e una rete di 2.100 punti gioco scommesse sul territorio, Snaitech è uno dei migliori e più competitivi operatori nel panorama internazionale del gaming B2C. L'azienda ha una lunga storia di successi e ha accumulato un solido know-how operando in un mercato, quello italiano, che è tra i più sviluppati, regolamentati e competitivi al mondo. Nell'ultimo quinquennio Snaitech è cresciuta moltissimo, consolidando la propria rete retail e scalando le classifiche sino a diventare il secondo operatore italiano nel gioco a distanza, grazie ad una delle infrastrutture tecnologiche più avanzate in Europa. In virtù di queste caratteristiche è quindi il player ideale per valorizzare le potenzialità di HAPPYBET in Austria e Germania.

Il mercato tedesco e quello austriaco hanno registrato complessivamente valori di raccolta nel betting di oltre 10 miliardi di euro nel 2019, una cifra certamente destinata a crescere nei prossimi anni. In entrambi i paesi il mercato è attualmente piuttosto frammentato, con pochi grandi player e molti piccoli operatori. In Germania, il legislatore sta attualmente ponendo le linee guida per una regolamentazione del settore sul solco di quanto già fatto dalla maggior parte dei paesi europei. In un simile contesto, grazie alle licenze retail e online che già detiene, alla notorietà del brand ed alla spinta propulsiva data dall'ingresso in Snaitech, HAPPYBET ha certamente le carte in regola per crescere, sfruttando le opportunità di mercato che si presenteranno e accrescendo la posizione nell'online.

Snaitech – Nato nel 2015 dall'integrazione di Cogetech in Snai, il Gruppo Snaitech è uno dei principali operatori in Italia nel settore gioco legale. La società è attiva nel comparto Betting Retail (con una quota di mercato del 18,7%), in quello degli apparecchi da intrattenimento (14,9% del mercato) e in quello dei giochi e delle scommesse on line (con una quota complessiva del 10,3%). Nel 2020 Snaitech ha registrato ricavi per 523 milioni di euro, realizzati attraverso i canali online e la rete di oltre 2.100 punti gioco scommesse, nonché grazie alle circa 38mila AWP e oltre 10mila VLT dislocate su tutto il territorio nazionale. A metà 2018 Snaitech è entrata a far parte del gruppo Playtech PLC uno dei principali operatori a livello globale nello sviluppo di software e servizi per il settore del gaming con 6400 dipendenti e uffici in 24 Paesi.

