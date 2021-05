Milano: importano 256 chili di hashish in mangime per animali, coppia arrestata

11 maggio 2021 a

Milano, 11 mag. (Adnkronos) - Hanno importato dalla Spagna casse contenenti mangime per animali, nel quale erano nascosti 256 chilogrammi di hashish. Un quantitativo tale che avrebbe fruttato circa 1 milione di euro. Per questo, due coniugi di 59 e 60 anni sono stati arrestati. Assieme alla coppia, è stato emesso anche un provvedimento di obbligo di dimora nel comune di residenza per un complice 36enne. Tutti e tre sono indagati per importazione aggravata e continuata di sostanze stupefacenti.

A portare a termine gli arresti sono stati i carabinieri della compagnia avellinese di Solofra che, su delega dei colleghi della compagnia di Cassano d'Adda, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal gip di Milano. Le indagini, coordinate dalla procura di Milano, sono scattate a seguito di un controllo effettuato il 15 dicembre 2020 a Vignate dai militari della stazione di Melzo nei confronti dei tre indagati, sorpresi mentre tentavano di disfarsi della cassa di mangime in un terreno agricolo. La cassa, preveniente dalla città spagnola di Malaga, era stata ritirata personalmente dagli stessi da un'azienda di spedizioni internazionali con sede a Vignate, ove era in fermo deposito.

Dai successivi approfondimenti, gli investigatori hanno accertato che i due coniugi avevano commissionato alla stessa società di Vignate il trasporto dalla Spagna di un analogo bancale, diretto ad una società maltese. La spedizione era giunta in azienda il 18 dicembre 2018, ma i committenti, avendo appreso la notizia di un controllo di polizia avvenuto nei giorni precedenti, non si erano presentati. Proprio per questo, i carabinieri hanno ispezionato la cassa, rinvenendo all'interno alcune valigie contenenti panetti di hashish per un peso complessivo di 256 chilogrammi.