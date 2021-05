Covid: Usa, Fda autorizza vaccino Pfizer per adolescenti dai 12 ai 15 anni

11 maggio 2021 a

Roma, 11 mag. (Adnkronos Salute) - La Food and Drug Administration ha autorizzato il vaccino Pfizer negli Usa per la fascia d'età 12-15 anni. Lo ha annunciato su twitter il Washington post. Il via libera era atteso da alcuni giorni, dopo che Pfizer aveva annunciato i risultati della sua sperimentazione sugli adolescenti, dimostrando che il vaccino è almeno altrettanto efficace in quella fascia di età quanto lo è negli adulti. Vaccinare i più giovani è anche la chiave per aumentare il livello di immunità di gregge e ridurre il numero di ricoveri e decessi. L'ok della Fda apre ora la campagna di vaccinazione a milioni di altri americani.