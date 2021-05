Sport: Costa, 'i bambini devono crescere con la cultura dello sport'

11 maggio 2021 a

Roma, 11 mag.(Adnkronos) - "La pandemia ha evidenziato l'importanza dello sport e l'attività fisica per i nostri ragazzi. Penso alle categorie fragili per le quali lo sport è una via da uscita dai problemi. I bambini devono crescere con la cultura dello sport". Lo ha detto Andrea Costa, sottosegretario al Ministero della Salute, in occasione dell'evento digitale 'Lo sport al centro della ripartenza del Paese - Ipotesi e prospettive per una rivoluzione culturale' promosso da Asi, Associazioni Sportive e Sociali Italiane, in collaborazione con Adnkronos Comunicazione e Ciwas. "Mi auguro che lo sport sia uno dei temi che unisca la politica - ha proseguito Costa - dobbiamo tornare a investire e non delegare a volontari e associazioni, anche se fanno un lavoro straordinario. Lo stato non può abdicare e deve intervenire ed investire perché lo sport diventi una cultura". Il Sottosegretario ha poi sottolineato l'importanza, "che nelle scuole elementari ci sia presenza di docenti che insegnino che lo sport è anche rispetto delle regole, socializzare e creare relazioni".