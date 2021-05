Lombardia: ass. Rolfi, '6.500 controlli l'anno su vegetali extra-Ue'

11 maggio 2021 a

Milano, 11 mag.(Adnkronos) - Nuovi uffici per i controlli documentali e nuove assunzioni per il servizio fitosanitario di Regione Lombardia all'interno dell'aeroporto cargo di Malpensa. Nel centro gli ispettori controllano tutti i vegetali che arrivano da Paesi extracomunitari in Europa: "Vengono effettuati circa 6.500 controlli all'anno per garantire che non vengano introdotti nel nostro continente parassiti o merce irregolare -ha spiegato l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, che ha visitato i magazzini dell'aeroporto di Malpensa-. Un lavoro eccezionale che spesso viene dato per scontato ma che rappresenta un servizio essenziale per la nostra agricoltura e per la sicurezza fitosanitaria del Paese. Abbiamo visto come gli insetti alieni stiano distruggendo le coltivazioni. Tra questi la cimice asiatica e la popilia japonica".

Da inizio anno sono già stati effettuati 1.600 controlli e sono stati 42 quelli non conformi, in arrivo principalmente da Sri Lanka (21) e Cina (3). "In questi spazi -ha aggiunto Rolfi- vengono controllati piante, sementi, frutta, fiori. Il fitosanitario è infatti una delle sfide principali per il futuro dell'agricoltura. Il complesso delle forze in campo per questo settore, in Lombardia, è ora di 92 unità. Di queste venti sono nuove assunzioni".

"Vogliamo ridurre la diffusione degli organismi nocivi -ha concluso Rolfi- e minimizzarne gli impatti sulla sicurezza alimentare. La presenza di questi organismi, infatti comporterebbe anche conseguenze negative sul commercio, sulla crescita economica e per l'ambiente".