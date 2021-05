Rugby: Fir, Pacini confermato direttore tecnico

11 maggio 2021 a

Roma, 11 mag. (Adnkronos) - Daniele Pacini ha assunto in via definitiva il ruolo di Direttore Tecnico della Federazione Italiana Rugby che aveva ricoperto, ad interim, a partire dallo scorso 15 marzo. Il tecnico romano, in precedenza Responsabile del Rugby nazionale, ha informato il Presidente federale della propria disponibilità a proseguire a tempo pieno nell'incarico conferitogli dal Consiglio Federale all'inizio del proprio mandato.

"Sono, insieme a tutti i colleghi consiglieri, sinceramente felice della scelta di Daniele di assumere in via definitiva il ruolo per il quale, sin dall'inizio del nostro cammino, lo avevamo identificato. Siamo certi che Pacini rappresenti la figura ideale per realizzare concretamente, insieme al proprio staff ed ai nostri Comitati Regionali, il progetto tecnico al quale il movimento ha dato fiducia lo scorso 13 marzo". Queste le parole del Presidente della Fir, Marzio Innocenti.

"Oggi, grazie alla gestione che il Settore Tecnico ha garantito in questi delicati mesi di preparazione alla ripartenza - ha proseguito Innocenti - il movimento di base è pronto ad un progressivo ritorno all'attività, fondamentale per dare nuovo impulso al nostro rugby al pari del rilancio in tempi brevi della nostra Nazionale Maschile, le cui fondamenta stiamo ponendo proprio in questi giorni”.