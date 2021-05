11 maggio 2021 a

a

a

Roma, 11 mag.(Adnkronos) - "Darboe e Zalewski sono pronti per giocare con noi, sono due ragazzi con qualità ma riguardo il loro futuro non dico altro. Io sono soddisfatto". Lo ha detto l'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, in conferenza stampa alla vigilia della partita con l'Inter.