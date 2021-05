Sport e Salute: con Tennis&Friends agli Internazionali per un open day visite gratuite

11 maggio 2021 a

Roma, 11 mag. - (Adnkronos) - Torna Tennis& Friends, uno dei più importanti eventi sociali nell'ambito della prevenzione in Italia, per una edizione speciale il 15 Maggio per inaugurare il Tour 2021 per il quale ricorre il decennale del progetto che vede il coinvolgimento in prima linea del mondo della salute e dello sport.

L'evento organizzato in collaborazione con Federazione Italiana Tennis, Sport e Salute spa e l'Istituto di Medicina dello Sport di Sport e Salute, sarà presente agli Internazionali Bnl d'Italia 2021 al Foro Italico di Roma, ma tutto il pubblico potrà seguirlo comodamente in live streaming dal sito www.tennisandfriends.it, youtube e FB. Compresa la partita solidale degli Ambassadors.

In contemporanea l'Istituto di Medicina dello Sport di Sport e Salute SpA, con un open day, offre presso la propria struttura dell'Acqua Acetosa un percorso clinico di prevenzione gratuita, previa prenotazione, dedicato alla salute dello sportivo.