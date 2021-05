Letteratura: da 'Fermo e Lucia' a 'Gli sposi promessi, manoscritto Manzoni cambia titolo (2)

11 maggio 2021 a

(Adnkronos) - La professoressa Paola Italia dell'Università di Bologna, che ha coordinato le ricerche sul manoscritto lecchese, ritiene che il titolo "Gli sposi promessi" non è solo il nome della seconda minuta, cioè la riscrittura del "Fermo e Lucia", ma il vero titolo anche della prima stesura del romanzo.

L'assessore alla Cultura del Comune di Lecco, Simone Piazza, ha commentato: "Il Museo Manzoniano di Lecco, riallestito nell'ottobre 2019 con un impianto fortemente innovativo, non solo ha collaborato con la professoressa Paola Italia e l'Università di Bologna per consentirne lo studio, ma ne ha evidenziato l'importanza all'interno del nuovo allestimento arricchendo la sala 8 in cui il prezioso reperto è esposto anche di un'installazione multimediale. Questo anche se in quel momento non si erano ancora concluse le ricerche che hanno successivamente portato alla scoperta dell'inedita nota autografa di Alessandro Manzoni".

"In un momento come questo, in cui i Musei riaprono dopo le obbligatorie chiusure causate dalla pandemia e sono bisognosi di iniziative di alto livello culturale, questo avvenimento riveste una particolare importanza e, non a caso, prevede anche il patrocinio del Comune di Lecco - ha aggiunto Piazza - Il manoscritto è ancora pieno di misteri per quanto riguarda molti suoi aspetti, tra cui l'identità degli autori, gli ignoti copisti e i molti, oscuri, passaggi di proprietà attraverso cui è giunto al Museo Manzoniano di Lecco. La ricerca, infatti, proseguirà e richiederà complesse analisi e strumentazioni di carattere scientifico. I particolari di questa avvincente storia verranno raccontati durante la prossima edizione della rassegna Lecco Città dei Promessi sposi che gli dedicherà lo spazio dovuto".