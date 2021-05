Giustizia: Nardo (Ordine avvocati Milano), 'prescrizione resti, Cartabia ci coinvolga in riforma'

11 maggio 2021 a

Milano, 11 mag. (Adnkronos) - - "La strada da fare per arrivare al risultato migliore per fare della giustizia una leva di rilancio del Paese è ancora in parte da fare insieme". Lo afferma, interpellato dall'Adnkronos il presidente dell'Ordine degli avvocati di Milano, Vinicio Nardo, il quale valuta come "sicuramente un segnale positivo" le prime linee della riforma voluta dal ministro della Giustizia Marta Cartabia. Per il presidente Nardo, "è fondamentale che nelle prossime settimane la ministra Cartabia coinvolga più attivamente il mondo dell'avvocatura che tocca con mano quotidianamente insieme ai cittadini e alle imprese i tanti punti di miglioramento che sarebbero realizzabili", sottolinea.

"Di sicuro uno di questi non sarebbe una restrizione che si intravede alle possibilità di appello degli imputati. E di sicuro non solo noi avvocati ma soprattutto i cittadini italiani si aspettano dalla versione finale di questa fondamentale riforma il superamento definitivo di quella ipotesi di abolizione della prescrizione che rappresenterebbe una ferita grave al Dna della nostra Costituzione e dei principi di civiltà che caratterizzano il nostro Stato e il nostro Paese. Ancora di più in questa drammatica fase della storia dalla quale possiamo e dobbiamo uscire migliori", conclude.