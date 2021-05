Musei: Franceschini, al via bando per direttori museo delle Civiltà di Roma e Paestum**

11 maggio 2021 a

Roma, 11 mag. (Adnkronos) - “Al via il bando internazionale per i direttori di due siti straordinari: il Museo delle Civiltà all'Eur, dove sono conservati reperti eccezionali provenienti da culture di tutto il mondo e testimonianze preziose della preistoria del nostro Paese, e il Parco Archeologico di Paestum e Velia, che con i suoi templi greci da secoli affascina i viaggiatori e oggi ha conosciuto un deciso rilancio e anche la ripesa di nuove, importanti campagne di scavo”. Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha commentato l'avvio di una procedura di selezione pubblica internazionale da parte del ministero per il conferimento degli incarichi di direttore del Museo delle Civiltà di Roma e di direttore del Parco archeologico di Paestum e Velia di Capaccio (Sa). Il bando è online sul sito del MiC.

Gli interessati a partecipare alla selezione possono presentare la propria candidatura fino al prossimo 20 giugno, seguendo le istruzioni al link cultura.gov.it/selection. Le candidature verranno esaminate da una commissione di valutazione, composta da cinque membri di esperti di chiara fama nominati dal ministro. La commissione, esaminate le domande pervenute, ammetterà ad un colloquio, previsto per il mese di ottobre, fino a un massimo di dieci candidati, da cui selezionerà una terna di nominativi da sottoporre al Direttore Generale Musei per la scelta finale.