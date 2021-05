Covid: mozione Iv, 'stop coprifuoco, apertura centri commerciali e green pass'**

11 maggio 2021 a

a

a

Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "L'approccio con cui sono state prese le ultime misure restrittive necessita di un maggior contemperamento in considerazione delle condizioni di oggettivo miglioramento con cui è condotta la gestione pandemica, dovute soprattutto ai progressi avvenuti nella campagna di somministrazione delle dosi di vaccino a favore della popolazione". Si legge nella mozione di Italia Viva in Senato, a prima firma Davide Faraone, sulle riaperture, l'accelerazione del Green Pass e lo stop al coprifuoco.

"In particolare - continua la mozione- non è più prorogabile l'abolizione di quelle misure che, prive di una solida base scientifica, stanno avendo il più gravoso impatto sul benessere dei cittadini e sull'economia: tra queste, possiamo citare come esempi emblematici il coprifuoco nonché il divieto a svolgere attività ludiche e sportive, e ancora l'interdizione dei festeggiamenti".