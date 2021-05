Superlega: Cairo, 'non mi sembra che la Juve abbia fatto passi indietro'

11 maggio 2021 a

Milano, 11 mag. - (Adnkronos) - "Non mi sembra che la Juventus abbia fatto passi indietro. A livello anche pubblico non li ho visti. Per fare passi indietro le sedi sono altre e lo fai in maniera pubblica, non mi sembra l'abbia fatto. Nove squadre hanno fatto un passo indietro invece molto deciso, non credo possano fare la Superlega in tre". Lo dice il presidente del Torino, Urbano Cairo, al termine della la riunione tenuta quest'oggi a Milano in merito al tema Superlega tra i venti club di Serie A. Si può giocare una Serie A senza la Juventus? "Io credo che il campionato vada avanti con tutte le squadre che hanno titolo per partecipare. Tutto questo deve essere fatto rispettando i valori del campionato e non progettando nulla che sia contro questo campionato", aggiunge Cairo.