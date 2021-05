Covid Piemonte, oggi 529 contagi: dati bollettino 11 maggio

11 maggio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Sono 529 i nuovi contagi di coronavirus in Piemonte secondo i dati del bollettino di oggi, 11 maggio. Si registrano altri 12 morti. I nuovi casi sono pari al 2,7% dei 19.905 tamponi eseguiti, di cui 10.959 antigenici. Il totale dei casi positivi diventa quindi 356.888, di cui 28.771 Alessandria, 17.109 Asti, 11.081 Biella, 51.435 Cuneo, 27.435 Novara, 191.190 Torino, 13.260 Vercelli, 12.625 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.471 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.511 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 148 (-13 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1658 (-22 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.880 I tamponi diagnostici finora processati sono 4.586.001 (+19.905 rispetto a ieri), di cui 1.550.241 risultati negativi.

Il totale dei decessi è ora di 11.433, mentre i pazienti guariti sono complessivamente 332.769 (+ 957 rispetto a ieri).