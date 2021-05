Calcio: Gravina, sentito Agnelli presupposti per avvicinamento posizioni**

11 maggio 2021 a

a

a

Torino, 11 mag. - (Adnkronos) - "Ho avuto un contatto con il presidente della Juventus Andrea Agnelli come è doveroso da parte mia e devo dire che al di là di quelle che potranno essere le due scelte mi sembra che vi siano i presupposti per un dialogo o comunque per un avvicinamento di posizioni che fino a questo momento sono apparse particolarmente tese". Così il presidente della Figc, Grabriele Gravina, in un incontro a Torino.