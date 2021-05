11 maggio 2021 a

Torino, 11 mag. - (Adnkronos) - "Non è assolutamente all'ordine del giorno un tema di questo tipo. Vedo abbastanza impraticabile l'idea di punire un'idea progettuale che non si è concretizzata". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina interpellato su un'eventuale penalizzazione per le squadre italiane coinvolte in Superlega.