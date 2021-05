11 maggio 2021 a

a

a

Milano, 11 mag. (Adnkronos) - "Albertini continua a dirsi 'infastidito' perché ho risposto con una battuta alla sua dichiarazione sul vicesindaco. Mi scuso per il malinteso. Detto ciò rispondo seriamente: io non accetterei mai di fare il vicesindaco di una giunta trainata dalla Lega". Lo scrive il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, su Twitter, in risposta a Gabriele Albertini.