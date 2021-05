11 maggio 2021 a

Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "I dati positivi dimostrano che la linea della prudenza è la sola strategia per contenere il Covid 19 e battere la pandemia, insieme alla campagna di vaccinazione. Quella linea non va abbandonata. Sarebbe un grave errore". Così fonti Leu in merito alle misure Covid.