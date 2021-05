Vaticano: inchiesta procura Roma, Gianluigi Torzi arrestato a Londra

11 maggio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - E' stato arrestato a Londra, a quanto apprende l'Adnkronos, Gianluigi Torzi, il banker molisano indagato dalla magistratura vaticana nell'inchiesta sul palazzo di Sloane Avenue a Londra, irreperibile dal 12 aprile scorso, quando scattò nel suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla procura di Roma per emissione e annotazione di fatture per operazioni inesistenti e autoriciclaggio.

Sulla base delle indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria scattate dopo la richiesta di assistenza giudiziaria del Promotore di Giustizia Vaticano, la procura di Roma ha ricostruito come una parte dei 15 milioni (che secondo i magistrati d'Oltretevere sarebbero frutto dell'estorsione di Torzi alla Segreteria di Stato) sia stata bonificata a due società inglesi dell'imprenditore molisano e impiegata per l'acquisto di azioni di società quotate in borsa – per un importo di oltre 4,5 milioni di euro, che gli ha consentito, dopo pochi mesi, di conseguire un guadagno di oltre 750.000 euro – e per ripianare il debito di 670.000 euro di altre due aziende riferibili.

Dalle indagini è emerso anche un giro di false fatturazioni – non collegato all'operazione immobiliare londinese – che sarebbe stato realizzato da Torzi insieme con altri indagati senza alcuna giustificazione commerciale e al solo scopo di frodare il fisco.