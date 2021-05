M5S: Ass. Rousseau, Movimento non ha pagato piattaforma ma servizi**

11 maggio 2021 a

Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "Il MoVimento 5 Stelle non ha pagato la creazione della piattaforma" Rousseau, "ma ha pagato servizi che ha ricevuto come la certificazione delle liste, le gestione delle candidature, il pagamento delle cause legali, la scuola di formazione, la gestione del Blog delle Stelle, l'assistenza agli iscritti, la possibilità di poter presentare proposte di leggi ai cittadini, le votazioni per decine di servizi attivi". E' quanto si legge in uno dei punti in cui -in un lungo post sul blog delle Stelle - l'associazione presieduta da Davide Casaleggio dà la sua versione della 'guerra' con il M5S, tacciando alcune delle informazioni circolate al riguardo come "fake news".

"Negli ultimi 15 anni - si legge - l'infrastruttura digitale è stata costruita per consentire quella efficienza, economicità e trasparenza che ha reso il MoVimento la forza politica, grazie a Rousseau, in grado di gestire tutto la sua organizzazione con un bilancio di 1,3 milioni di euro all'anno contro i 12 milioni annui del PD, gli 8 milioni della Lega o i 2,6 milioni impiegati da Fratelli di Italia (fonte: bilanci 2018). Secondo aspetto da chiarire: lo scopo statutario principale di Associazione Rousseau è principalmente quello di promuovere lo sviluppo della democrazia digitale attraverso la propria piattaforma e nonché coadiuvare il MoVimento 5 Stelle".