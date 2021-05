Lombardia: F. Sala, 'con legge Semplificazione procedure più snelle'

11 maggio 2021 a

Milano, 11 mag. (Adnkronos) - La nuova legge sulla Semplificazione della Lombardia "permette una riduzione dei termini dei procedimenti amministrativi regionali, introduce una garanzia regionale gratuita che consenta di ottenere un'anticipazione almeno pari al 60% del finanziamento riconosciuto alle pmi che hanno difficoltà nell'accedere al credito. E, ancora, include norme che semplificano e velocizzano il percorso di approvazione dei progetti infrastrutturali con la facoltà di indire la conferenza di servizi direttamente sul progetto definitivo, in analogia alla disciplina statale in materia di appalti". Lo afferma Fabrizio Sala, assessore regionale all'Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e con delega specifica alla Semplificazione.

"Il nostro obiettivo -spiega Sala - è semplificare ed agevolare diversi procedimenti con importanti effetti a beneficio di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni".

Per il rilancio del turismo "si prevede l'iscrizione al registro regionale dei direttori tecnici per coloro che soddisfano le condizioni previste sulla base dell'esperienza maturata e della formazione professionale acquisita sul territorio nazionale. In questo modo si consente l'ingresso di nuovi professionisti nelle agenzie di viaggio lombarde ricorrendo agli unici requisiti desumibili dalla normativa statale vigente", conclude.