Covid: Letta, 'aiuti a sport base e famiglie per centri estivi, ripartenza passa da qui'**

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Stiamo molto lavorando su un tema molto preciso: la ripartenza, le riaperture passano attraverso i giovani, le famiglie, lo sport e la scuola. Riaprire le attività sportive e i centri estivi a tutte le famiglie è fondamentale, per questo il Pd ha messo in campo una serie di proposte". Lo ha detto Enrico Letta intervenendo a 'Sport bene sociale – Le nostre proposte per giovani, famiglie, società e associazioni'.

"Bisogna aiutare le attività sportive dilettantistiche che sin qui non sono state aiutate, dobbiamo rifinanziare a 500 milioni un fondo che è troppo limitato. In più in base all'Isee dobbiamo creare un fondo perché tutte le famiglie possano mandare i propri figli ai centri estivi. Non c'è ripartenza se manca questo ossigeno. Dobbiamo ridare forza e fato allo sport dilettantistico". Osserva il segretario Pd: "In queste settimane di è parlato della idea folle di uno sport per ricchi" della Superlega, "ecco la nostra idea è esattamente l'opposto".