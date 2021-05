Covid: Lombardia proroga misura per restituzione contributi aziende penalizzate (2)

12 maggio 2021 a

(Adnkronos) - Rimane invariata la possibilità che il beneficio venga riconosciuto automaticamente senza presentazione di istanze verificando d'ufficio la posizione al Registro Imprese fino alla data del 15 maggio 2021 di tutti i beneficiari di contributi a fondo perduto su risorse autonome (con concessioni o erogazioni a decorrere dal 31 gennaio 2015 fino al 31 gennaio 2020) così da effettuare d'ufficio le concessioni dei 'nuovi' aiuti alle imprese e alle famiglie.

La delibera approvata sposta il termine per tali verifiche e per le conseguenti assegnazioni delle agevolazioni dal 15 maggio 2021 al 15 novembre 2021 stante la proroga del regime quadro temporaneo fino al 31 dicembre 2021; termine ultimo per concedere in tale regime.