Cultura: Ics e Anci insieme per il bando 'Cultura Missione Comune 2021' (3)

(Adnkronos) - “Nasce una nuova generazione di opportunità - dichiara il Presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi - dedicate alla Cultura del nostro Paese. Interventi, progetti e iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale possono finalmente usufruire di un adeguato supporto. Una svolta storica per la Banca che amplia in maniera significativa il ventaglio delle soluzioni offerte, aprendo in modo sistematico al sistema culturale italiano. Al tempo stesso, una sfida affascinante e gratificante per la comunità lavorativa dell'Istituto”.

“L'avvio di questa iniziativa rappresenta un traguardo importantissimo per i Comuni - dichiara il Vicepresidente vicario dell'ANCI, Roberto Pella - e si colloca in un momento storico di particolare urgenza rispetto agli interventi sul patrimonio e sui servizi culturali del nostro Paese. Con il rafforzamento della collaborazione tra ANCI e ICS possiamo guardare al futuro con più speranza e intraprendenza, pianificando interventi diffusi e significativi in grado di valorizzare i territori e di mettere a sistema l'insieme delle culture e delle tradizioni italiane”.