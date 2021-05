Calcio: Olanda, Van Dijk rinuncia agli Europei

12 maggio 2021 a

Liverpool, 12 mag. - (Adnkronos) - Il difensore del Liverpool e della Nazionale olandese Virgil Van Dijk, alle prese con il recupero dal grave infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio destro rimediato lo scorso ottobre nel corso del derby tra il suo Liverpool e l'Everton, ha annunciato in un'intervista al sito ufficiale dei Reds che non prenderà parte alla competizione continentale con la Nazionale di Frank De Boer.

"Il recupero sta procedendo bene - ha detto Van Dijk - e mi sono chiesto se sia il caso di partecipare o meno al torneo. Sono arrivato alla conclusione che non giocare gli Europei sia la scelta migliore. Sono molto dispiaciuto, è dura ma lo devo accettare, sento che fisicamente questa è la decisione giusta. Le cose sono andate così. Durante l'estate continuerò ad allenarmi con l'obiettivo di essere pronto per la prossima stagione. Voglio essere realisticamente a disposizione per il pre-campionato"