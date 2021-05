Ambiente: lotta alle zanzare, approda in Italia l'app MosquitoAlert (2)

12 maggio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "L'app -aggiunge Caputo- consente anche di mandare semplici segnalazioni di punture o segnalare la presenza di raccolte d'acqua stagnante dove si possono sviluppare le zanzare e fornisce inoltre un indirizzo a cui inviare eventualmente l'intero esemplare. In cambio, gli utenti potranno conoscere la specie che li infastidisce e informarsi sui rischi sanitari connessi e avere accesso ad una mappa delle diverse specie presenti sul proprio territorio". E' proprio la primavera il periodo della prevenzione, in cui cioè intervenire con trattamenti nelle aree pubbliche e private (giardini, orti, terrazzi), per rimuovere, con prodotti idonei, o rendere inaccessibili alle zanzare tutte quelle piccole o grandi raccolte d'acqua in cui potrebbero deporre le uova e nelle quali si possono sviluppare le larve.

Ma come capire dove indirizzare le disinfestazioni per colpire le specie più pericolose? Quest'anno esiste uno strumento in più che richiede la collaborazione attiva di tutti i cittadini per raccogliere dati sulle diverse specie di zanzare, incluse quelle invasive come la zanzara tigre e altre specie di origine asiatica. MosquitoAlert è un progetto di scienza partecipata (citizen science), come ormai ne esistono diversi che grazie all'aiuto dei cittadini consentono di raccogliere preziosissime informazioni sulla biodiversità, sulle specie invasive, sui rifiuti in plastica, sulla qualità dell'aria e dell'acqua, sull'inquinamento acustico e luminoso. Le zanzare possono colpire meno l'attenzione di un bel fiore o di una farfalla, tuttavia rappresentano non solo motivo di forte fastidio per molti, ma anche un rischio per la salute pubblica a causa dei virus che trasmettono con le loro punture.

Ora, sono i ricercatori a chiedere una mano ai cittadini per conoscerle e combatterle meglio. La Task force di Mosquito Alert Italia offre un supporto tecnico scientifico nella gestione di questa piattaforma contribuendo alla rapida validazione del materiale inviato tramite MosquitoAlert e al riconoscimento delle specie di zanzare rappresentate nelle immagini. Per questo motivo, sottolinea infine Francesco Severini, ricercatore dell'Istituto Superiore di Sanità da sempre impegnato nella ricerca e nelle attività che tutelano la salute dei cittadini, "la qualità delle foto inviate è di fondamentale importanza per un'accurata e valida identificazione. Inoltre la possibilità di inviare l'esemplare fotografato ai laboratori di riferimento consentirà di identificare anche gli esemplari difficilmente riconoscibili senza un microscopio o perché parzialmente danneggiati".