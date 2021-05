Baglioni: Fazio, 'buon compleanno Claudio, mio augurio è di ritrovarci presto insieme'**

12 maggio 2021 a

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Quando ci troviamo di fronte ad artisti così importanti, fare gli auguri a loro significa anche fare gli auguri a tutti noi, perché fanno parte della colonna sonora delle nostre vite ed è quindi una festa di tutti". Sono le parole che Fabio Fazio affida all'Adnkronos per fare gli auguri all'amico Claudio Baglioni, che il 16 maggio spegnerà 70 candeline e con il quale il conduttore di 'Che Tempo Che Fa' ha condiviso moltissimi momenti, personali e professionali.

"Io con Claudio ho ricordi bellissimi: la trasmissione 'Anima Mia, quando dopo mi volle con sé nel tour all'Olimpico, le vacanze insieme con mia moglie e sua moglie. Abbiamo trascorso insieme momenti bellissimi e allegri. L'augurio è di trovare il tempo per poter stare insieme, di nuovo, e che presto si possa riascoltare Claudio sul palco, il luogo che gli è più naturale in assoluto", spiega Fazio. 'Anima Mia', la fortunatissima trasmissione che andò in onda su Rai2 nel 1997 condotta da entrambi, è ancora impressa nella memoria di milioni di italiani. "Se rifarei 'Anima Mia' con Claudio? Col tempo si impara che non bisogna mai tornare sul luogo del delitto" scherza Fazio, che aggiunge: "Mai rifare le stesse cose, semmai fare cose nuove".

"Faccio a Claudio gli auguri più belli e di cuore, con un'amicizia sincera che si è costruita nel tempo nella condivisione di momenti bellissimi -è l'augurio del conduttore- Le ricorrenze sono l'occasione per accorgersi di quanto il tempo trascorra veloce, e Claudio ha la fortuna come artista di poterlo battere con la musica. I musicisti possono battere il tempo con la musica, questa è una grande, romantica consapevolezza".