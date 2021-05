Terna: Donnarumma, 'risultati confermano ruolo società come regista transizione'

12 maggio 2021 a

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "I risultati del primo trimestre confermano il ruolo di Terna quale regista della transizione energetica e importante volano della ripresa economica: a investimenti in forte crescita si sono accompagnate robuste performance di tutti gli indicatori economici. Nel corso del periodo abbiamo registrato avanzamenti di tutti i nostri principali progetti, in linea con quanto previsto dal Piano Industriale 2021-2025 'Driving Energy', ed è partito formalmente NexTerna, il programma di evoluzione del nostro modo di lavorare che ci consentirà di cogliere le opportunità che il nuovo scenario ci offre". Ad affermarlo in una nota è l'ad e direttore generale di Terna, Stefano Donnarumma, commentando i risultati del primo trimestre.